Liška ryška ryšavá

byla v lese do rána.

Ráno když se probudila

veliký hlad pocítila.

Šla si něco ulovit

aby mohla zase žít.

Když už něco ulovila

skoro se tím udávila.

Tvrdé staré maso snědla

ještě v zubech kusy měla.

To co v hubě ještě měla

stále z toho krev tekla.

Necítila se jak sojka

když chytila ještě mloka.

Z hladu žízeň dostala

byla krví ožralá.

Do potoka se šla napít

svojí žízeň tak šla zabít.

Když už zase večer bylo

lišce se to dobře snilo.

A zas spala do rána

celá liščí povaha.