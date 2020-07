Říkají mu koníček

co má v puse rohlíček.

Jeho nohy vlastní víc

on však neví jak to říct.

Jen to jeho myšlení

těžké je jak kamení.

Které věčně padá

na bolavá záda.

Jeho noha o to víc

nafouknutá jako míč.

Často ráda déšť

když koníček je venku též.

Ale z jeho drzosti

má neustálé starosti.

Jak zachránit jeho nohu

a mít u toho černou noru.