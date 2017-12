Cigereta s*

1) Když jsem vytáhl cigeretu

a do krabičky zastrčil.

Cítim jsem jak v ní kvetu

více jsem se přitulil.

2) Držel jsem kontakt

do plamínků drahých.

Viděl jsem poplach

a chlupy mi stály.

3) Z krabičky a do krabičky

jí hezky vysouvám.

Vidím u ní bílé dmíčky

strašně si to užívám.

4) Když dokončím

dávku špeku.

A více ji neničím

vysunu se z pod obleku.

5::) Ta cigereta drahá

v té krabičce hezky stála.

Zabila se malinkatá.

Zabila mě i mého hada.

:D

To já ne to Andy bot psal o cigeretě z USB já jen vymyslela básničku :D

no alespon je to hezky napsan